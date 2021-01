Waldarbeiter sind in Niedersachsen womöglich auf ein Erddepot der Roten Armee Fraktion gestoßen.

Wie das Landeskriminalamt in Hannover mitteilte, entdeckten sie es bei Baumschnittarbeiten im Bereich Seevetal. In dem vergrabenen Kunststoff-Fass hätten sich unter anderem Schriftstücke der RAF aus den achtziger Jahren befunden. Das Waldgebiet sei weiträumig abgesperrt und nach weiteren Depots durchsucht worden.



Die einst bundesweit agierende terroristische Gruppierung erklärte sich 1998 für aufgelöst. In den Jahrzehnten zuvor hatte die RAF zahlreiche Anschläge und Verbrechen verübt, darunter die Ermordung von Generalbundesanwalt Siegfried Buback, Arbeitgeberpräsident Hanns-Martin Schleyer und Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen.

