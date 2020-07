Das Oberlandesgericht München hat zehn Angeklagte zu langen Haftstrafen verurteilt, weil sie Mitglieder einer in der Türkei als Terrorgruppe eingestuften Organisation sind.

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die neun Männer und eine Frau für eine marxistisch-leninistische Gruppierung der Türkischen Kommunistischen Partei Mitglieder geworben, Veranstaltungen organisiert, und Geld beschafft haben. Der Hauptangeklagte erhielt ein Haftstrafe von sechseinhalb Jahren, die übrigen bekamen Strafen von bis zu fünf Jahren. Die in den 1970er Jahren gegründete kommunistische Gruppe führt in der Türkei einen teils gewaltsamen Kampf gegen den Staat. In Deutschland wird die Gruppierung vom Verfassungsschutz beobachtet. Allerdings ist sie nicht verboten.



Die Anwälte hatten Freisprüche beziehungsweise die Einstellung des Verfahrens beantragt. Sie kritisierten, die vorgelegten Beweise entstammten Akten der türkischen Polizei. Die deutsche Justiz mache sich damit zum Handlanger des türkischen Staates.



Nach den Anschlägen in den USA vom 11. September 2001 wurde das Strafgesetzbuch geändert. Seitdem ist die Unterstützung einer ausländischen Terrorgruppe in Deutschland strafbar.