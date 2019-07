Terrorrazzia in NRW

Die Polizei hat heute früh mehrere Wohnungen mutmaßlicher Islamisten in Köln und Düren durchsucht.

Im Zentrum der Ermittlungen stehe eine Wohnung in Düren, teilte die Kölner Polizei mit. Dort werde nach Anhaltspunkten für eine Anschlagsplanung gesucht. Die Razzien richteten sich gegen Gefährder aus dem islamistischen Umfeld. Insgesamt wurden vier Verdächtige in Gewahrsam genommen. Einzelheiten zu den Durchsuchungen will die Polizei im Laufe des Tages mitteilen.