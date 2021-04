Knapp fünf Jahre nach dem Anschlag von Nizza ist in Süditalien ein mutmaßlicher Helfer des Attentäters gefasst worden.

Die Polizei habe den 28-jährigen Albanier in der Nähe von Neapel auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls festgenommen, berichten italienische Medien. Der Mann soll dem Attentäter Waffen besorgt haben.



Bei dem Terroranschlag in Nizza am 14. Juli 2016, dem französischen Nationalfeiertag, war der Attentäter auf der "Promenade des Anglais" mit einem Lkw in eine Menschenmenge gefahren. 86 Menschen kamen ums Leben, mehr als 400 wurden verletzt. Der Mann wurde von der Polizei erschossen. Mehrere Komplizen wurden später verhaftet. Die IS-Terrormiliz reklamierte das Attentat für sich.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.