Das Auswärtige Amt plant offenbar, weitere deutsche IS-Angehörige aus Syrien zurückzuholen.

Man arbeite mit Hochdruck daran, die Ausreise vor allem deutscher Kinder aus Nordsyrien zu ermöglichen, teilte das Ministerium mit, ohne einen Zusammenhang mit der IS-Terrormiliz zu erwähnen. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet, dass das Auswärtige Amt mit der kurdischen Autonomieverwaltung die Übernahme einer zweistelligen Zahl deutscher IS-Anhängerinnen erörtere, die sich aktuell in Gefangenenlagern befänden. - An diesem Wochenende hatte die Bundesregierung bereits drei Frauen und zwölf Kinder aus Nordsyrien zurückgeholt. Eine der Frauen wurde unmittelbar nach ihrer Landung in Frankfurt am Main festgenommen. Der mutmaßlichen IS-Anhängerin aus Sachsen-Anhalt wird Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.