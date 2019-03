Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen russischen Islamisten und Bekannten des Weihnachtsmarkt-Attentäters von Berlin, Amri, erhoben.

Wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte, wird dem 31-jährigen Magomed-Ali C. vorgeworfen, einen Sprengstoffanschlag in Deutschland vorbereitet zu haben. Der Beschuldigte habe wie Amri zum Umfeld des mittlerweile verbotenen Fussilet-Moscheevereins in Berlin gehört und eine nicht unerhebliche Menge Sprengstoff in seiner Wohnung aufbewahrt. Gemeinsam mit Amri und einem weiteren Komplizen habe er damit ein Attentat verüben wollen. Aus Furcht vor der Polizei hätten sie das Vorhaben abgebrochen. Amri habe den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt dann am 19. Dezember 2016 ohne Kenntnis der beiden anderen verübt. Dabei waren 12 Menschen getötet worden. Amri selbst wurde Tage später in Italien von der Polizei erschossen.