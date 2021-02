Die Polizei in Deutschland und Dänemark hat in einer gemeinsamen Aktion drei Syrer wegen Terrorverdachts festgenommen und damit womöglich einen Anschlag verhindert.

Die Brüder wurden nach Informationen des "Spiegel" und der Deutschen Presse-Agentur bereits am vergangenen Wochenende im hessischen Dietzenbach und in einem dänischen Ort ergriffen. Bei ihnen wurden kiloweise Chemikalien sichergestellt, mit denen Sprengsätze gebaut werden können. Auch eine Flagge der IS-Terrormiliz wurde gefunden. Wo der mögliche Anschlag stattfinden sollte, ist noch unklar.



Die Ermittler waren den Männern durch einen Hinweis auf eine verdächtige Internetbestellung bei einem Händler in Polen auf die Spur gekommen. Die Eltern der Brüder leben den Angaben zufolge in Dänemark. Die Familie soll sich mindestens seit 2005 in Europa aufhalten und bereits früher wegen ihrer islamistischen Gesinnung aufgefallen sein.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.