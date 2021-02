In Deutschland und Dänemark hat die Polizei 14 Verdächtige wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommen.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg und der dänische Geheimdienst mitteilten, sind unter den Verdächtigen drei syrische Brüder, denen die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zur Last gelegt wird. Die Männer im Alter von 33, 36 und 40 Jahren sollen im Januar zum Bombenbau geeignete Chemikalien gekauft haben. Bei der Durchsuchung der Wohnung eines der Brüder in Dessau-Roßlau fanden die Ermittler unter anderem zehn Kilogramm Schwarzpulver und Zündschnüre sowie nach Informationen des Magazins "Der Spiegel" eine selbstgemalte Flagge der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat. Von den insgesamt 14 Verdächtigen wurden 13 in Dänemark festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.