Bundesinnenminister Seehofer hat nach der Festnahme dreier Terrorverdächtiger in Schleswig-Holstein die Zusammenarbeit der Behörden gelobt.

Der CSU-Politiker sagte in Berlin, erste Hinweise auf die drei Iraker seien vom Bundesverfassungsschutz gekommen. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wird ihnen die Vorbereitung eines Terroranschlags - beziehungsweise Beihilfe dazu - vorgeworfen.



Den Worten Seehofers zufolge planten die drei Männer den Bau einer Bombe und hatten bereits Sprengversuche durchgeführt. Sie waren am frühen Morgen im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein festgenommen worden. An dem Einsatz waren Polizeieinheiten aus mehreren Bundesländern und Spezialkräfte der GSG 9 beteiligt.