Bundesinnenminister Seehofer geht davon aus, dass die drei in Deutschland und Dänemark festgenommenen Syrer eine große Gefahr dargestellt haben.

Die deutschen Sicherheitsbehörden hätten erneut einen islamistischen Terroranschlag verhindert, sagte Seehofer in Berlin. Nach Angaben des Ministeriums wurden seit 2009 in Deutschland 17 islamistische Anschläge vereitelt.



Am vergangenen Wochenende waren drei Brüder aus Syrien festgenommen worden, von denen einer in Hessen und einer in Sachsen-Anhalt wohnte.

Die dänischen Behörden nahmen den dritten Bruder und elf weitere Personen aus dem Umfeld fest. Bei den Polizeiaktionen wurden kiloweise Chemikalien sichergestellt, mit denen Sprengsätze gebaut werden können. Auch eine Flagge der IS-Terrormiliz wurde gefunden.

