Die Polizei hat in den frühen Morgenstunden mehrere Wohnungen von Gefährdern aus dem islamistischen Umfeld in Köln und Düren durchsucht.

Im Zentrum der Ermittlungen stehe eine Wohnung in Düren, in der man nach konkreten Anhaltspunkten für eine Anschlagsplanung suche, teilte die Kölner Polizei mit. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurden in Düren zwei Personen zur Vernehmung abgeführt. Erste Ergebnisse der Durchsuchungen will die Polizei im Laufe des Vormittags mitteilen.