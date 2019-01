Die Türkei hat eine niederländische Journalistin wegen angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation ausgewiesen.

Die Korrespondentin der Zeitung "Het Financieele Dagblad", Ans Boersma, war gestern festgenommen worden und wurde heute in ein Flugzeug nach Amsterdam gesetzt. Ein Mitarbeiter des türkischen Präsidenten Erdogan sagte, man habe Hinweise von der niederländischen Polizei erhalten, dass die Journalistin Verbindungen zur islamistischen Al-Nusra-Front habe. Die niederländischen Behörden bestätigten die Angaben teilweise. Die Journalistin werde als Verdächtige in einem Terror-Verfahren betrachtet, erklärte die Staatsanwaltschaft in Rotterdam. Ihr würden aber keine direkten terroristischen Straftaten vorgeworfen. Die Frau sei bei ihrer Ankunft in Amsterdam nicht festgenommen worden. Weiter hieß es, man habe die türkischen Behörden über die Ermittlungen informiert und die dortige Justiz um Hilfe gebeten.