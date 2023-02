Staatsanwaltschaft

Bei einem Polizei-Großeinsatz in Castrop-Rauxel waren zwei Terrorverdächtige festgenommen worden. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf teilte mit, dass sie keine weitere Beschwerde gegen die Entlassung des Mannes aus der Untersuchungshaft einlegen werde. Zuvor hatten Richter in zwei Instanzen entschieden, dass es bei der aktuellen Beweislage keinen dringenden Tatverdacht gegen ihn gebe. - Der Mann und sein Bruder wurden Anfang Januar wegen Verabredung zum Mord festgenommen. Nach Ansicht der Ermittler sollen beide versucht haben, an Giftstoffe zu kommen. Der Bruder befindet sich weiter in Untersuchungshaft.

