In Nordirland stehen zwei Männer unter Terrorverdacht, die Anfang der Woche festgenommen worden waren.

Die Ermittler werfen den beiden Beschuldigten vor, Mitglieder einer verbotenen Organisation zu sein und terroristische Aktivitäten vorbereitet zu haben. Einer der beiden soll versucht haben, an Sprengstoff und Munition zu kommen. Die Beschuldigten sollen einer Splittergruppe der früheren Untergrundorganisation IRA angehören.



Die nordirische Polizei hatte am Dienstag bei Razzien in der benachbarten Republik Irland sieben Männer und zwei Frauen festgenommen und Ermittlungen wegen möglicher terroristischer Absichten eingeleitet.



In Nordirland lieferten sich drei Jahrzehnte lang militante katholische und protestantische Gruppen sowie Polizei und das britische Militär einen Bürgerkrieg, der 1998 endete. Tausende Menschen starben, Zehntausende erlitten Verletzungen.