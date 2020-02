Die in Deutschland lebende Schriftstellerin Asli Erdogan ist in der Türkei vom Vorwurf des Terrorismus freigesprochen worden.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP ordnete ein Gericht in Istanbul an, das Verfahren wegen Terrorpropaganda und "Zersetzungsversuchen" einzustellen. Die Anklage richtete sich gegen Texte der Autorin, die sich für die kurdische Minderheit in der Türkei einsetzt und bis 2016 für eine pro-kurdische Zeitung schrieb. Die Staatsanwaltschaft hatte mehr als neun Jahre Haft für Asli Erdogan gefordert.