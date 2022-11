Die Nationalflagge Australiens (dpa picture alliance / Hinrich Bäsemann)

Die Bedrohung werde nun nicht mehr als "wahrscheinlich", sondern als "möglich" eingestuft, teilte der Geheimdienst ASIO mit. Die Gefahr durch Terroristen sei aber nicht gebannt, sagte der Chef der Organisation, Burgess. Noch immer würden im Internet hasserfüllte Ideologien verbreitet. Dies sei aber in den vergangenen Jahren weniger geworden. Die Fähigkeiten und die Anziehungskraft von Gruppen wie dem Islamischen Staat und Al-Kaida seien gesunken, und ihre Unterstützung in Australien gehe entsprechend zurück. Laut der Behörde gab es seit 2014 elf Terroranschläge in Australien. In diesem Jahr gab es bisher kein Attentat.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.