Das amerikanische Unternehmen Tesla will in Grünheide bei Berlin eine Fabrik zur Herstellung von Batteriezellen errichten.

Beim Landesamt für Umwelt wurden entsprechende Antragsunterlagen eingereicht. Das teilte das Umweltministerium in Potsdam mit. Die Fabrik soll auf dem Tesla-Areal in Grünheide in direkter Nähe zur Autofabrik entstehen. Nach Angaben aus Branchenkreisen will Tesla einen neuen Zelltyp produzieren, der eine fünfmal höhere Energie und sechsmal mehr Leistung hat.



Tesla will in Grünheide jährlich rund 500.000 Elektro-Fahrzeuge bauen. Für die Autofabrik fehlt bisher allerdings die endgültige umweltrechtliche Genehmigung über das Bundes-Immissionsschutz-Gesetz. Tesla baut deshalb mit vorzeitigen Zulassungen. Ursprünglich wollte das Unternehmen im Juli mit der Produktion beginnen.

