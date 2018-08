Die US-Börsenaufsicht SEC befasst sich nach einem Medienbericht mit dem Unternehmen Tesla.

Dabei geht es um die Ankündigung von Firmenchef Musk, Tesla von der Börse zu nehmen. Laut "Washington Post" will die Aufsicht prüfen, ob der einschlägige Tweet von Musk ernst gemeint war. Auch wolle die Behörde erfahren, warum die Mitteilung über Twitter erfolgte und nicht auf dem üblichen Wege einer formalen Mitteilung an die SEC.



Musk hatte getwittert, dass er den Elektrofahrzeug-Hersteller womöglich von der Börse nehmen und pro Aktie 420 Dollar zahlen könnte. Damit wäre Tesla mit mehr als 70 Milliarden Dollar bewertet. Musk erklärte, die Finanzierung wäre gesichert, was bei Analysten auf Skepsis stößt.