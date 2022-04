Kurznachrichtendienst

Tesla-Chef Musk will Twitter kaufen. (dpa / picture alliance / Arno Burgi)

Das geht aus Dokumenten für die Aufsichtbehörden hervor. Demnach bietet Musk 54,20 Dollar je Twitter-Aktie, was einem Aufschlag von 38 Prozent auf den Schlusskurs vom 1. April bedeutet. Am Tag danach war bekannt geworden, dass Musk mit mehr als neun Prozent bei Twitter eingestiegen war. Er wolle Twitter nach einem Erwerb von der Börse nehmen, kündigte Musk an.

Die Erfolgsaussichten von Musks Übernahmeattacke sind laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur unklar. Twitter hatbe mehrere Finanzinvestoren als große Anteilseigner, die jeweils zwischen zwei bis acht Prozent der Anteile halten. Es würde also nicht genügen, nur wenige Großaktionäre von Verkauf zu überzeugen.

Dass Musk einen Übernahmeversuch starten könnte, wurde von Beobachtern bereits vermutet, nachdem er am Wochenede einen Sitz im Verwaltungsrat des Unternehmens ausschlug. Laut einer Vereinbarung mit Twitter hätte er sich damit verpflichtet, seinen Anteil nicht über 14,9 Prozent zu erhöhen.

Musk ist der reichste Mensch der Welt - vor allem dank seiner Beteiligungen am Elektroauto-Hersteller Tesla und der Raumfahrtfirma SpaceX. Der Finanzdienst Bloomberg schätzt sein Vermögen zu jüngsten Aktienkursen auf rund 260 Milliarden Dollar.

