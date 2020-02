Nach dem vorläufigen Rodungsstopp auf dem Gelände des geplanten Tesla-Werks im brandenburgischen Grünheide beklagt FDP-Chef Lindner Verzögerungen bei Großprojekten in Deutschland.

Unabhängig von der konkreten Rechtsprechung in diesem Fall sehe er mit Sorge, dass allzu oft auf die Bremse getreten werde, sagte Lindner der Funke-Mediengruppe. So komme man gerade auch beim Klimaschutz nicht voran. Nötig sei eine echte Planungsbeschleunigung. Auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier -CDU- erklärte, das Werk sei von großer Bedeutung für mehr Klimaschutz und eine der wichtigsten Industrieansiedlungen in Ostdeutschland seit langer Zeit. Deutschland könne bei dem Projekt zeigen, dass Ökologie und Ökonomie keine Gegensätze seien und dass es möglich sei, wichtige Projekte ähnlich schnell wie in anderen Ländern zu planen und zu bauen.



Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte die Rodung von zunächst rund 90 Hektar Wald am Wochenende nach einer Beschwerde von Umweltschützern vorerst gestoppt. Ab Juli 2021 will Tesla dort jährlich bis zu 500.000 Elektroautos produzieren.