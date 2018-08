Der Chef des Elektroauto-Pioniers Tesla, Musk, will das Unternehmen offenbar von der Börse nehmen.

Er denke über einen solchen Schritt nach, twitterte Musk gestern Abend. Dabei brachte er einen Preis von 420 Dollar je Aktie ins Spiel, was einen Aufschlag von fast 23 Prozent zum Schlusskurs vom Montag bedeuten würde. In einem Brief an die Mitarbeiter schrieb er, eine endgültige Entscheidung in dieser Sache sei noch nicht getroffen. An der New Yorker Börse wurde der Handel mit Tesla-Aktien vorübergehend ausgesetzt. Musk, der knapp 20 Prozent der Anteile hält, steht unter Druck, das nach wie vor Verluste schreibende Unternehmen in die Gewinnzone zu bringen.