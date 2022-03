Tag der offenen Tür bei Tesla: Ein Model Y wird in einer Produktionshalle der Gigafactory in Brandenburg präsentiert. (picture alliance /dpa / Patrick Pleul)

Zu der Eröffnungsfeier werden Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Tesla-Chef Musk erwartet. Tesla will in Grünheide bis zu 500.000 Fahrzeuge pro Jahr bauen. In dem einzigen Werk des Konzerns in Europa sollen 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt werden.

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke führt die Ansiedlung von Tesla und auch des Chip-Herstellers Intel in Sachsen-Anhalt auf den hohen Anteil erneuerbarer Energien in Ostdeutschland zurück. Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk, wer Investitionen wolle, müsse erneuerbare Energien anbieten. Nur so könnten die Unternehmen ihre eigenen Klimaziele erreichen.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.