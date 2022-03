Heute soll das erste Fahrzeug in der Tesla-Fabrik in Grünheide ausgeliefert werden. (picture alliance /dpa / Patrick Pleul)

Zu der Eröffnungsfeier werden Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Tesla-Chef Musk erwartet. Das Unternehmen hatte Anfang März nach rund zwei Jahren Bauzeit die endgültige Genehmigung für das neue Werk erhalten. Tesla will in Grünheide bis zu 500.000 Fahrzeuge pro Jahr bauen.

In dem einzigen Werk des Konzerns in Europa sollen 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt werden. Zuletzt hatte es Diskussionen darüber gegeben, ob das Grundwasser in der Region für die Versorgung der Bevölkerung und der Fabrik ausreichen wird.

