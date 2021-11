Tesla-Chef Musk hat sich von Twitter-Nutzern dazu verpflichten lassen, für höhere Steuerzahlungen zehn Prozent seines Anteils am Elektroauto-Hersteller zu verkaufen.

In einer von Musk angestoßenen Twitter-Umfrage stimmten rund 58 Prozent der teilnehmenden Nutzer für den Aktienverkauf. Zuvor versicherte der Unternehmer, sich an das Ergebnis der Twitter-Abstimmung zu halten. Das könnte dazu führen, dass er Tesla-Aktien im Wert von mehr als 20 Milliarden Dollar veräußert.



Der Wert von Musks Vermögen ist in den vergangenen Monaten zwar mit dem steten Kursanstieg der Tesla-Aktie stark gewachsen. Steuern werden nach den aktuellen US-Gesetzen aber erst fällig, wenn er die Kursgewinne durch einen Verkauf einstreicht. Da Musk nach eigenen Angaben auch kein Gehalt oder Bonuszahlungen von seinem Unternehmen bezieht, sind Aktienverkäufe für ihn die einzige Möglichkeit, Steuern zu zahlen.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.