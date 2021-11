Baustelle der Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg in Grünheide (Archivbild) (IMAGO / Christian Thiel)

Wie der Konzern und das Bundeswirtschaftsministerium mitteilten, wurde ein Antrag auf Gelder aus dem zweiten Europäischen Batteriezellenprogramm zurückgezogen. Tesla erklärte, man habe sich dazu entschieden, die Teilnahme an dem europäischen Großvorhaben nicht weiter zu verfolgen, halte aber an den Planungen für die sogenannte Gigafactory Berlin-Brandenburg fest.

Der geschäftsführende Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte Tesla eine "beträchtliche Förderung" in Aussicht gestellt. Nach Medienrecherchen ging es um mehr als 1,1 Milliarden Euro. Die EU-Kommission hatte der Beihilfe für das Projekt in Grünheide zugestimmt. Tesla will dort neben Elektroautos auch neuartige Batterien bauen. Die endgültige Genehmigung durch das Land Brandenburg steht noch aus. Anwohner und Umweltschützer kritisieren das Vorhaben, vor allem wegen des hohen Wasserverbrauchs.

