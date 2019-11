Der Zeitplan für den Bau des Tesla-Werkes in Brandenburg ist nach Ansicht der Landesregierung sehr ehrgeizig.

Der US-Elektroauto-Hersteller hat angekündigt, dass die Bauarbeiten im ersten Quartal 2020 beginnen sollen. Im Jahr 2021 soll die Produktion aufgenommen werden. Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach (SPD) hält das für schwer einzuhalten. Er sehe aber keine Risiken, die das Projekt grundsätzlich gefährden könnten, sagte Steinbach der Deutschen Presse-Agentur. Nach seinen Worten sollen allein durch das Tesla-Werk in dem kleinen Ort Grünheide in der Oder-Spree-Region mehr als 3.000 Arbeitsplätze entstehen. Die Industrie- und Handelskammer Frankfurt (Oder) rechnet mit weiteren positiven Effekten durch neue Aufräge für Zulieferer und Dienstleister.

"Tesla sendet falsche Signale"

Grundsätzliche Kritik kommt dagegen vom Mobilitätsexperten Wolfgang Lohbeck. Er sagte im Deutschlandfunk Kultur, Tesla und sein Chef Elon Musk stünden "für Größenwahn" und eine "falsche Richtung in der Elektromobilität". Letztlich sei die Antriebsart egal. Das Ziel müsse sein, kleine, leichte und effiziente Autos auf die Straße zu bringen. Dies sei schon wegen der bekannten Probleme beim Rohstoffabbau für die Batterien geboten: wie Kinder- und Sklavenarbeit.



Tesla dagegen pervertiere Elektromobilität, indem das Unternehmen große Autos baue, "die nahezu eine Tonne Batterie mit sich schleppen". Das Schlimme sei, dass sich auch die deutsche Autoindustrie davon treiben lasse. Ein Elektro-Auto sei aber in einer bestimmten Größe genauso schlecht wie eines mit Verbrennungsmotor - auch beim CO2-Verbrauch. Stattdessen müssten die Elektro-Autos stadttauglich werden. Sonst sei es einfacher, mit kleineren, leichteren Verbrennern CO2 einzusparen.

150.000 Autos pro Jahr geplant

In der „Gigafabrik“ sollen das wichtigste Tesla-Fahrzeug Model 3 und der geplante Kompakt-SUV Model Y für den europäischen Markt gebaut werden, insgesamt rund 150.000 Autos pro Jahr. Außerdem will Tesla in Berlin ein Entwicklungszentrum einrichten.