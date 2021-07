Vor dem Hintergrund steigender Corona-Infektionszahlen soll die Testpflicht für alle nicht geimpften Reiserückkehrer nun offenbar doch zum 1. August kommen.

Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Regierungskreise. Die Bedenken gegen eine entsprechende Regelung per Verordnung seien ausgeräumt, hieß es. Zuvor hatten Bundesgesundheitsminister Spahn und mehrere Ministerpräsidentinnen und -präsidenten eine schnelle Regelung gefordert. In einigen Bundesländern gehen die Sommerferien zu Ende.



Das Bundesjustizministerium hatte Vorbehalte, ob eine solche Testpflicht über eine Verordnung oder ein Gesetz geregelt werden könne. Über den Gesetzentwurf hätte der Bundestag in einer Sondersitzung entscheiden müssen. Für Flugreisende gibt es die Testpflicht bereits. Für Personen, die mit der Bahn oder mit dem Auto aus dem Auslandsurlaub zurückkehren, besteht eine solche Verpflichtung bislang nicht.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.