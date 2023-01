Corona-Pandemie

In Deutschland soll die Testpflicht für Reisende aus China ab Montag gelten. (imago / Kyodo News)

Das Bundesgesundheitsministerium teilte mit, die kurzfristig geänderte Einreiseverordnung solle noch heute vom Kabinett beschlossen werden - und zwar per Umlaufbeschluss. Man gehe davon aus, dass die Verordnung dann am Montag um null Uhr in Kraft treten könne.

Hintergrund der verschärften Einreisebestimmungen sind die stark gestiegenen Infektionszahlen in China. Deshalb sollen Reisende, die von dort kommen, vor dem Abflug nach Deutschland einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen. Dieser darf höchstens zwei Tage alt sein. Die Kontrolle sollen die Fluggesellschaften übernehmen, bei der Landung soll es noch stichprobenartige Kontrollen durch die Behörden geben.

