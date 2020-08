Tests in Italien

Antikörpertests haben ergeben, dass sich beinahe 1,5 Millionen Menschen in Italien mit dem Coronavirus infiziert haben.

Dies entspreche 2,5 Prozent der Bevölkerung, teilten die Behörden mit. Große geografische Unterschiede zeigten jedoch, dass die dreimonatigen landesweiten Ausgangsbeschränkungen absolut zentral gewesen seien. So habe verhindert werden können, dass der Süden des Landes so hart getroffen werde wie der Norden. Weiter hieß es, die Zahl jener, die mit dem Virus in Berührung gekommen seien, betrage das Sechsfache der offiziellen Statistik. Grundlage seien Tests bei 65.000 Italienern zwischen dem 25. Mai und 15. Juli gewesen.