Zu Hause durchgeführte Antigen-Schnelltests sollen wieder als Nachweis für Arbeit, Freizeit und beim Einkaufen akzeptiert werden, wie die Regierung in Wien mitteilte.

Bislang hatte Österreich auf flächendeckende und kostenlose PCR-Tests gesetzt. Allerdings kam es in den vergangenen Tagen in mehreren Regionen zu langen Verzögerungen bei der Auswertung der Proben. Bundeskanzler Nehammer sagte, die aktuellen Infektionszahlen überforderten jedes PCR-Testsystem.

Gestern wurden in Österreich nach Nehammers Angaben rund 30.000 Neuinfektionen registriert. Er sprach von einer erschreckend hohen Zahl. - Österreich hat 8,9 Millionen Einwohner.

Vizekanzler Kogler wies darauf hin, dass trotz der Überlastung des Systems in wenigen europäischen Ländern so viel getestet werde wie in Österreich. In Deutschland sei die Zahl der durchgeführten Tests um ein Vielfaches geringer.

