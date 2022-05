Statistisches Bundesamt

Waren und Dienstleistungen kosteten im Mai durchschnittlich 7,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. (IMAGO/Wolfgang Maria Weber)

Im April hatte die Teuerung bei 7,4 Prozent gelegen. Schon das war die höchste Teuerungsrate seit der Wiedervereinigung 1990. In den alten Bundesländern wurde ein ähnlich hoher Wert zuletzt im Herbst 1981 gemessen.

Im Mai sind erneut besonders stark die Preise für Energie gestiegen. Sie legten laut Statistischem Bundesamt im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 38,3 Prozent zu. Nahrungsmittel verteuerten sich um 11,1 Prozent. Die Preise für Dienstleistungen stiegen unterdurchschnittlich um 2,9 Prozent.

Ein Grund für die Teuerung: Russlands Krieg gegen die Ukraine

Die endgültigen Ergebnisse für Mai will das Statistikamt am 14. Juni vorlegen. Ein Grund für die steigenden Preise ist der russische Krieg gegen die Ukraine, der inzwischen mehr als drei Monate andauert. Hinzu kommen Lieferengpässe durch unterbrochene Lieferketten aufgrund der Corona-Pandemie.

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes hat die Inflation in den ersten drei Monaten des Jahres auch den Anstieg der Löhne aufgezehrt. Die Reallöhne gingen demnach im ersten Quartal um 1,8 Prozent zurück. Die Kaufkraft sinkt also weiter. Im vergangenen Jahr waren die Reallöhne bereits um 0,1 Prozent zurückgegangen.

Weitere Teuerung im Supermarkt erwartet

Einer Studie des Kreditversicherers Allianz Trade zufolge dürften die Preise im Lebensmitteleinzelhandel weiter steigen. Wahrscheinlich seien Preissteigerungen von 10,7 Prozent - das entspreche jährlichen Mehrausgaben von durchschnittlich 254 Euro pro Kopf.

Dabei ist an der Kasse bislang nur ein Teil der Steigerungen bemerkbar: Nicht einmal die Hälfte der höheren Erzeugerpreise seien an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben worden, sagte Aurélien Duthoit von Allianz Trade. Diese Anhebungen könnten "zeitnah und in hohem Maße auf die Verbraucherpreise durchschlagen", sagte Duthoit.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.