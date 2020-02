Als Reaktion auf den Anschlag von Hanau fordert FDP-Generalsekretärin Teuteberg eine Reform der Verfassungschutzämter. Sie schlug vor, kleinere Landesämter zusammenzulegen. Auch eine Neuordnung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern gehöre dazu.

Teuteberg sagte der Deutschen Presse-Agentur, in Deutschland seien mehr als 40 Behörden für die Sicherheit verantwortlich. Mehr Ämter bedeuteten aber nicht mehr Sicherheit. Nur mit einem wehrhaften Rechtsstaat könne man Attentätern beikommen, die sich im Internet radikalisierten und Waffen im sogenannten Dark Web kauften.



In Hanau soll heute drei Tage nach dem rassistisch motivierten Anschlag eine Großdemonstration gegen rechten Terror und Rassismus stattfinden. Zu der Kundgebung aufgerufen hat das Bündnis "Solidarität statt Spaltung". Gestern und vorgestern hatte es bereits Mahnwachen und Gedenkveranstaltungen gegeben.



Nach dem Attentat mehren sich die Forderungen, die AfD stärker in den Fokus des Verfassungsschutzes zu rücken. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Middelberg, sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, die AfD trage massiv dazu bei, den Acker zu düngen, auf dem der Extremismus blühe. SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Thüringer AfD-Vorsitzende Höcke wirke mit seinen Reden als Katalysator für rechten Terror wie in Hanau. Deshalb müsse der Verfassungsschutz aktiv werden.

AfD wehrt sich gegen Vorwürfe

Der AfD-Vorsitzende Meuthen wies die Vorwürfe gegen seine Partei zurück und nannte den Anschlag "die wahnhafte Tat eines Irren". In einem Gastkommentar für die "Junge Freiheit" erklärte die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Weidel, seit "dem entsetzlichen Amoklauf eines offensichtlich Geistesgestörten in Hanau" laufe "eine maßlose Kampagne über unser Land". Diese suche "an Hysterie, Niedertracht und zerstörerischer Lust an der Herabwürdigung und Diffamierung Andersdenkender in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ihresgleichen".