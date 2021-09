Die USA wollen Migranten schneller abschieben, die derzeit in großer Zahl über die Südgrenze des Landes kommen.

Das Heimatschutzministerium in Washington erklärte, man schicke 400 zusätzliche Beamte in die texanische Stadt Del Rio an der Grenze zu Mexiko. Außerdem werde man die Zahl der Abschiebeflüge in den kommenden Tagen erhöhen. In Del Rio harren derzeit mehr als 10.000 Menschen aus. Die meisten von ihnen stammen aus Haiti.



US-Präsident Biden betonte erneut, die Grenzen des Landes seien nicht offen, und die Menschen sollten die gefährliche Reise erst gar nicht auf sich nehmen. Aufgrund von Gesundheitsvorschriften, die zu Beginn der Corona-Pandemie erlassen wurden, nehmen die Grenzschützer in den meisten Fällen keine Anträge auf ein Bleiberecht mehr entgegen.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.