Im US-Bundesstaat Texas ist das umstrittene Abtreibungsgesetz vorläufig wieder in Kraft gesetzt worden.

Ein Berufsungsgericht in Washington gab der texanischen Regierung in diesem Fall Recht. Es wird jedoch erwartet, dass das Weiße Haus die Entscheidung vor dem Obersten Gerichtshof anfechten wird.



Mitte der Woche hatte ein Bundesgericht das Gesetz für ein weitreichendes Abtreibungsverbot in Texas vorläufig ausgesetzt. Es gilt seit Anfang September und verbietet Abbrüche zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Schwangerschaft. Seit Wochen demonstrieren zehntausende Menschen gegen das Gesetz.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.