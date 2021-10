Das umstrittene neue Abtreibungsgesetz im US-Bundesstaat Texas ist von einem Bundesrichter vorläufig ausgesetzt worden.

In seiner Begründung war von einem unzulässigen Entzug eines wichtigen Rechts die Rede. Das strengste Abtreibungsgesetz der Vereinigten Staaten war Anfang September in Kraft getreten und verbietet Schwangerschaftsabbrüche ab dem Moment, in dem der Herzschlag des Fötus festgestellt werden kann, also etwa ab der sechsten Schwangerschaftswoche. Viele Frauen wissen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass sie schwanger sind. Auch im Fall von Vergewaltigungen oder Inzest sieht das texanische Gesetz keine Ausnahmen vor.



Darüber hinaus wird Privatpersonen ermöglicht, zivilrechtlich gegen alle vorzugehen, die einer Frau beim Abbruch einer Schwangerschaft helfen. Neben Abtreibungskliniken und deren Mitarbeitern könnte dies etwa auch Verwandte oder Taxi-Fahrer treffen. Hinweisgeber erhalten im Falle einer Verurteilung 10.000 Dollar.

