Im US-Bundesstaat Texas wollen die Demokraten eine Wahlrechtsreform boykottieren.

Regionalabgeordnete reisten nach Washington, damit die erforderliche Mindestzahl von anwesenden Parlamentsmitgliedern nicht zustandekommt. Es solle verhindert werden, dass eine Gesetzgebung beschlossen werde, welche die Wahlfreiheit der Texaner mit Füßen treten würde, hieß es in einer Stellungnahme der Demokraten. Im texanischen Parlament bilden die Republikaner die Mehrheit.



Die geplanten Wahlrechtsänderungen in Texas sehen unter anderem eine Begrenzung der Briefwahl-Möglichkeiten sowie kürzere Öffnungszeiten von Wahllokalen vor. Die Demokraten sehen darin einen Versuch der Republikaner, Afroamerikanern und anderen nicht-weißen Minderheiten die Teilnahme an Wahlen zu erschweren. Diese gesellschaftlichen Gruppen wählen tendenziell eher die Demokraten als die Republikaner.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.