Ein US-Gericht hat das umstrittene Abtreibungsgesetz im Bundesstaat Texas vorläufig ausgesetzt.

In der Begründung heißt es, Frauen würden unrechtmäßig daran gehindert, Kontrolle über ihr Leben auszuüben. Diese Beraubung wolle man keinen weiteren Tag hinnehmen. Die US-Regierung hatte Texas verklagt.



Das Anfang September in Kraft getretene Gesetz untersagt fast alle Schwangerschaftsabbrüche. Es verbietet sie ab dem Moment, in dem der Herzschlag des Fötus festgestellt werden kann. Auch wird Privatpersonen ermöglicht, zivilrechtlich gegen alle vorzugehen, die einer Frau beim Abbruch einer Schwangerschaft helfen.



Erst am Wochenende hatten wieder Tausende in den USA gegen das Gesetz protestiert.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.