In den USA hat der Hurrikan "Nicholas" die Küste von Texas erreicht.

Meteorologen warnen für ein Gebiet von Mexiko bis zum US-Bundesstaat Louisiana vor Starkregen und Überschwemmungen. In Texas fiel bereits am Montagabend in etwa 50.000 Haushalten der Strom aus. Der Wirbelsturm hatte sich über dem Golf von Mexiko gebildet. Vor seinem Auftreffen auf Land wurden nach Angaben des Nationalen Hurrikanzentrums in Miami Windgeschwindigkeiten von bis zu rund 150 Kilometer pro Stunde gemessen.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.