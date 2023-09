Die Barriere auf dem Rio Grande gegen Migranten muss wieder abgebaut werden. (AFP / GUILLERMO ARIAS)

Der republikanische Gouverneur Abbott hatte die Barrikade aus Bojen im Juli aufbauen lassen, um Migranten aus Mexiko am Überqueren des Flusses zu hindern. Ein US-Bezirksrichter entschied nun in Austin, der Bundesstaat habe keine glaubwürdigen Beweise dafür vorgelegt, dass die Einwanderung deutlich eingedämmt werde. Die Barriere stelle eine Bedrohung für die Sicherheit und für die Beziehungen zwischen den USA und Mexiko dar und müsse bis zum 15. September abgebaut werden.

Die Klage war vom US-Justizministerium in Washington eingereicht worden. Die Behörden in Texas kündigten Berufung gegen das Urteil an.

