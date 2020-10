Im US-Bundesstaat Texas hat ein Bundesrichter ein Dekret des Gouverneurs aufgehoben, das die Zahl der Abgabestellen für Briefwähler begrenzte.

Gouverneur Abbott - ein Republikaner - hatte verfügt, dass es pro County nur eine solche Abgabestelle geben solle. Countys sind als Verwaltungseinheit vergleichbar mit Landkreisen.



Bundesrichter Pitman erklärte nun, die Regelung schränke die Rechte von Wählern in größeren und bevölkerungsreicheren Countys ein. Auch ließen sich Behauptungen der Republikaner, dass das Dekret Wahlbetrug verhindere, nicht durch Fakten belegen. Im übrigen würde ein großer Andrang vor den Abgabestellen die Menschen einem höheren Corona-Risiko aussetzen.



In den USA können Wählerinnen und Wähler ihre Briefwahlstimme als Alternative zur Post auch persönlich an bestimmten Orten abgeben. Präsident Trump hat die Briefwahl wiederholt als betrugsanfällig kritisiert. Zahlreiche Fachleute halten das vor allem für politisch motiviert.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.