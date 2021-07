US-Präsident Biden hat die von den oppositionellen Republikanern angestrebten Einschränkungen des Wahlrechts als unamerikanisch kritisiert.

In einer Rede in Philadelphia fragte er in Richtung der Republikaner, ob diese sich nicht schämten für einen solchen Angriff auf die Demokratie. Anlass für die Kritik des Präsidenten ist eine geplante Gesetzesänderung im von den Republikanern dominierten Bundesstaat Texas. Dort sollen unter anderem die Möglichkeiten zur Briefwahl eingeschränkt werden. Die Republikaner argumentieren, dadurch werde die Gefahr von Wahlfälschungen verringert. Die Demokraten dagegen sehen darin den Versuch der Republikaner, Afroamerikanern und anderen nicht-weißen Bevölkerungsgruppen die Teilnahme an Wahlen zu erschweren, weil sie tendenziell eher die Demokraten wählen.



Die Demokraten in Texas boykottieren deshalb derzeit die Verabschiedung der Wahlrechtsreform. Die meisten ihrer Abgeordneten verließen den Bundesstaat gestern und reisten nach Washington, damit im Kapitol in Austin die erforderliche Mindestzahl von anwesenden Parlamentsmitgliedern nicht zustandekommt. Der texanische Gouverneur Abbott von den Republikanern kündigte deshalb die Festnahme der Politiker nach ihrer Rückkehr an.

