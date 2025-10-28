Folgt der Bundesstaat Texas mit seiner Klage den unbelegten Behauptungen von Präsident Trump? (Getty Images / baibaz – Deutschlandradio / Malte Kollenberg)

Der Generalstaatsanwalt wirft den Konzernen vor, eine Verbindung des Medikaments zu Autismus und ADHS verschwiegen zu haben. Der Wirkstoff, um den es geht, ist das in Deutschland bekannte Paracetamol. Präsident Trump hatte vergangenen Monat behauptet, das Medikament löse Autismus bei Föten aus. Weltweit wiesen Fachleute die Aussagen als unbelegt zurück. Texas, das von Trumps Republikanischer Partei regiert wird, klagt nun dennoch. Ein Hersteller von Tylenol teilte mit, Paracetamol sei die sicherste Option zur Schmerzlinderung für schwangere Frauen. Man sei zutiefst besorgt über die Verbreitung von Falschinformationen.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.