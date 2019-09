Im US-Bundesstaat Texas ist ein verurteilter Mörder hingerichtet worden.

Die Todesstrafe wurde im Staatsgefängnis von Huntsville per Giftspritze vollstreckt. Der 37-Jährige war im Jahr 2010 des Mordes an einer Seniorin während eines Raubüberfalls schuldig befunden worden. Es war die fünfzehnte Hinrichtung in den USA in diesem Jahr und die sechste in Texas. Dort wurden seit der Wiedereinführung der Todesstrafe im Jahr 1976 mehr Hinrichtungen vollstreckt als in allen anderen Bundesstaaten.