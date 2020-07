Viele Menschen haben die Zeit der Einschränkungen während der Corona-Pandemie dazu genutzt, ihre Kleiderschränke auszumisten. Das treibt die Altkleidersammlungen in Deutschland und der Schweiz an die Belastungsgrenze.

Wie der Schweizer Tages-Anzeiger berichtet, sei die kostenfreie Textilrücknahme inzwischen als Ganzes gefährdet. Denn die erhöhten Mengen an aussortierter Kleidung haben nicht nur vielerorts das Fassungsvermögen der Altkleidercontainer weit überschritten, sondern auch die Aufnahmekapazitäten der Entsorgungsfirmen, heißt es. Das Textilverwertungsunternehmen "Tell-Tex" musste demnach externe Lager mieten, um die enormen Mengen unterzubringen. Innerhalb von zwei Monaten seien 3.000 Tonnen Kleidung mehr als üblich eingesammelt worden. Die Lagerbestände seien derzeit weltweit drei Mal so hoch wie normal, erklärte auch das Schweizer Unternehmen "Textaid". Wie der Tages-Anzeiger weiter berichtet, sind zudem Betriebe in Italien und osteuropäischen Ländern vorrübergehend geschlossen, in denen die gesammelte Kleidung von Hand sortiert wird.

Zunehmend wird Müll über Altkleidercontainer entsorgt

Einen ähnlichen Weckruf gab es Ende Juni in Deutschland. Das Sammelsystem stehe "kurz vor dem Kollaps", warnte Martin Wittmann, Vizepräsident des Bundesverbandes Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE). Auch das Deutsche Rote Kreuz war laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur in den ersten Wochen der Corona-Pandemie mit Altkleider-Spenden überhäuft worden und meldete eine Überlastung des Systems. Der Dachverband "FairWertung", ein Zusammenschluss gemeinnütziger Altkleidersammler in Deutschland, verzeichnete bis zu 35 Prozent mehr Kleidung, die in Containern entsorgt worden seien.



Im Gegenzug dazu mussten Second-Hand-Geschäfte und Kleiderkammern während des "Lockdowns" schließen. Das Deutsche Rote Kreuz schätzt, dass deswegen die Einnahmen aus Altkleidern in diesem Jahr deutlich geringer ausfallen würden, als üblich. Erschwerend hinzu kommt, dass viele Menschen nicht nur Altkleider, sondern zunehmend auch Müll über die Altkleidercontainer entsorgt hätten, beklagt der BVSE. Das mache die Entsorgung nicht nur schwieriger, sondern die Kleidung teilweise auch nicht weiterverwertbar und damit wertlos.

"Fast Fashion" ist häufig gar nicht wiederverwertbar

Wie bei vielen anderen gesellschaftlichen Missständen hat die Corona-Pandemie damit ein Problem sichtbar gemacht, dass vorher schon enorm war. Die Sammelmengen an gebrauchter Kleidung haben sich laut BVSE von 2013 bis 2018 von 300.000 Tonnen auf 1,3 Millionen Tonnen erhöht. Gleichzeitig sei die schnell produzierte "Fast Fashion", die massenhafte Produktion von qualitativ minderwertiger Kleidung in vornehmlich asiatischen Ländern, teilweise gar nicht dazu geeignete, überhaupt weiterverwertet zu werden. Die Chemiefasern müssen dann in Verbrennungsanlagen extra entsorgt werden.



Anderenorts hat der Handel mit Altkleidern die eigene Textilindustrie quasi lahmgelegt: Teile der Kleidung wurden zumindest bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie in afrikanische Länder, in den Nahen Osten oder nach Asien exportiert und landen dort zu vergleichsweise geringen Preisen auf den lokalen Märkten. Das "töte die örtliche Industrie" warnt die East African Community schon länger. Ein von den Mitgliedsländern der EAC beschlossenes Importverbot für Altkleider hat bislang nur Ruanda umgesetzt.

