Die deutsche Textilindustrie hat sich gegen ein von Entwicklungsminister Müller geplantes Textilsiegel gewandt.

In einem Brief an Wirtschaftsminister Altmaier betont der Gesamtverband der Deutschen Textil- und Modeindustrie, ein neues nationales Siegel ändere so gut wie nichts an den Bedinungen in den Entwicklungsländern. Es trage eher zur Verwirrung der Verbraucher als zur Klarheit bei. Der Wirtschaftsminister solle die ökonomischen Auswirkungen des geplanten Labels intensiv prüfen.



Nach Angaben des Verbandes gibt es bereits 40 Label für Textilwaren. Entwicklungsminister Müller möchte mit einem sogenannten "Grünen Knopf" fair produzierte Kleidung kennzeichnen.