In Thailand soll die Partei Thai Raksa Chart aufgelöst werden.

Die Wahlkommission kündigte in Bangkok an, sie werde das Verfassungsgericht anrufen. Grund sei, dass die Partei die ältere Schwester von König Vajiralongkorn für die Parlamentswahl nominiert hatte. Dies sei ein feindlicher Akt gegen die konstitutionelle Monarchie. - Der König hatte den Schritt seiner Schwester vergangene Woche als unangemessen und verfassungswidrig kritisiert. Die Partei hatte daraufhin deren Kandidatur zurückgezogen. Thai Raksa Chart steht dem Lager des ehemaligen Regierungschefs Shinawatra nahe. In Thailand wird am 24. März erstmals seit dem Militärputsch 2014 wieder ein Parlament gewählt.