Signa-Immobilien

Der Berliner Sitz des Immobilienunternehmens Signa (Monika Skolimowska/dpa)

Das meldet das Nachrichtenportal "Business Insider" unter Berufung auf Personen aus dem thailändischen Unternehmen. Die Central Group habe auch Interesse an der insolventen KaDeWe Group, zu der neben dem Berliner Luxus-Kaufhaus auch das Alsterhaus in Hamburg und Oberpollinger in München gehören. Die Thailänder sind an dem Unternehmen bereits mit 50,1 Prozent beteiligt. Seit Dezember haben gleich mehrere Gesellschaften der Signa Gruppe des österreichischen Investors Benko Insolvenz angemeldet.

Dazu gehört auch der deutsche Warenhaus-Konzern Galeria, der ebenso wie KaDeWe beklagt hatte, man habe überhöhte Mieten an Signa überweisen müssen.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.