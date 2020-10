In Thailand haben sich zehntausende Menschen versammelt, um ihre Unterstützung für die Monarchie zum Ausdruck zu bringen.

Die Zeitung "Bangkok Post" berichtet von Kundgebungen in mehreren Landesteilen. Auf Fotos ist zu sehen, dass fast alle Demonstrierenden gelbe Kleidung tragen. Gelb ist die traditionelle Farbe des thailändischen Königshauses.



In der Hauptstadt Bangkok kamen aber auch wieder Regierungsgegner zusammen. In Thailand kommt es seit Monaten zu Massenprotesten von überwiegend jungen Menschen, die erstmals auch die Monarchie in Frage stellen. Das galt lange Zeit als Tabu. Die Demonstrierenden fordern zudem den Rücktritt von Ministerpräsident Prayuth sowie Neuwahlen und weitere Reformen. Die Proteste wurden zuletzt deutlich erschwert, weil die Regierung ein Versammlungsverbot erlassen hat.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.