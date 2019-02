Wenige Wochen vor der Parlamentswahl in Thailand hat die staatliche Medienaufsichtsbehörde einen kritischen Fernsehsender vorübergehend abgeschaltet.

Die nationale Sende- und Telekommunikations-Kommission NBTC teilte mit, Voice 21 sei für zwei Wochen die Betriebserlaubnis entzogen worden. Sie begründete dies damit, dass mehrfach Inhalte ausgestrahlt worden seien, die für Verwirrung und Spaltung der Öffentlichkeit gesorgt hätten. Der Sender steht dem Lager des vom Militär gestürzten Premierministers Shinawatra nahe. In Thailand wird am 24. März erstmals wieder ein Parlament gewählt. Der amtierende Premierminister General Chan-o-cha, der durch den Militärputsch 2014 an die Macht kam, will Regierungschef bleiben. Das Shinawatra-Lager wollte mit der ältesten Schwester des Königs, Prinzessin Ubolratan, als Spitzenkandidatin ins Rennen gehen. Nach einem Machtwort von König Vajiralongkorn verweigerte ihr die Wahlkommission jedoch die Zulassung.