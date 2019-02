Thailand lässt den ehemaligen bahrainischen Fußball-Nationalspieler Hakim Al-Araibi wegen möglicher Fluchtgefahr nicht auf Kaution frei.

Die thailändische Staatsanwaltschaft erklärte zur Begründung, in ähnlichen Fällen hätten ausländische Beschuldigte eine Geldzahlung hinterlegt und seien dann nicht vor Gericht erschienen. Den Angaben zufolge hat Al-Araibi jetzt 60 Tage lang Zeit, um seine Verteidigung vorzubereiten. Der Fußballer will vor allem verhindern, dass er in sein Heimatland Bahrain ausgeliefert wird. Er war von dort vor fünf Jahren nach Australien geflohen und hatte politisches Asyl erhalten. Ende November wurde er auf Betreiben seines Heimatlandes während seiner Hochzeitsreise in Thailand festgenommen.



Al-Araibi befürchtet, dass er gefoltert wird, wenn er in Bahrain wieder ins Gefängnis muss. Sein Heimatland wirft ihm vor, für einen Anschlag auf eine Polizeistation mitverantwortlich zu sein. Al-Araibi bestreitet dies und erklärte, er sei aus politischen Gründen in Haft, da er Scheich Salman kritisiert habe. In Australien hat es bereits mehrere Aktionen gegeben, um die Auslieferung des Fußballers zu verhindern. Auch der Fußball-Weltverband FIFA und das Internationale Olympische Komitee fordern die Freilassung des Fußballers.